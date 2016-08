Schnuppertraining für Anfänger bei Union Judo Raika Krems!

31.08.2016, 22:02 Uhr

Nach unserer Sommerpause ist es ab 06. September wieder möglich, bei einem Schnuppertraining bei Judo Raika Krems in der Sporthalle Krems bzw. in der Volksschule Hadersdorf mit zu machen, um den Judosport kennenzulernen.Das Training in der Sporthalle Krems findet jeweils am Dienstag und Freitag für Anfänger ab 6 Jahre von 16.15 – 17.15 Uhr, für Anfänger ab 10 Jahre von 17.30 – 18.45 Uhr statt.Weiters bieten wir noch am Freitag speziell für Kleinkinder ab 3 Jahre von 15.00 – 16.00 Uhr ein Judotraining an.

In der Volksschule Hadersdorf findet am Donnerstag das Training für Kinder ab 6 Jahre von 17.00 – 18.00 Uhr statt.Auskünfte erteilen gerne unsere Trainer Dietmar Kaufmann (0664/4119304), Yvonne Kaufmann (0660/4898725) und Jochen Haidvogel (0676/811870015).