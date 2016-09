Union Judo Raika Krems: Peter Chudik und Charly Moser österreichische Judo – Seniorenmeister!

26.09.2016, 21:17 Uhr

Peter Chudik und Charly Moser von Union Judo Raika Krems nahmen an diesem Turnier teil und konnten zwei Silbermedaillen und jeweils den Österreichischen Staatsmeistertitel mit nach Hause nehmen.Charly kämpfte in der Klasse M5 (50-54 Jahre) bis 90kg und gewann die ersten Kämpfe souverän mit Ippon und Wazari.Im Finale verlor er gegen einen slowakischen Kämpfer und durfte sich über den zweiten Platz in der Gesamtwertung und als bester Österreicher in seiner Klasse über den Staatsmeistertitel der Masters freuen.Peter Chudik kämpfte in der Klasse M8 (65 – älter) bis 81kg und sicherte sich ebenfalls eine Silbermedaille und den Staatsmeistertitel.Der Verein gratuliert zu den tollen Leistungen.