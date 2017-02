Ski-Alpin- und Biathlon-WM: Kamptaler Wein ist mit dabei

08.02.2017, 10:00 Uhr

LANGENLOIS (mk) Wenn bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz (Ski Alpin) und Hochfilzen (Biathlon) im „TirolBerg“ auf österreichische Siege angestoßen wird, dann ist Wein oder Sekt aus dem Kamptal im Glas.

Mitten im Zentrum des mondänen Schweizer Ferienortes St. Moritz, direkt an der Fanmeile der Ski-Alpin-WM gelegen, werden die Gäste von 6. bis 19. Februar mit heimeliger Gastlichkeit, kulinarischen Köstlichkeiten und interessanten Themenschwerpunkten und Veranstaltungen im „TirolBerg“ empfangen. Hier treffen Sportler, Betreuer, Sponsoren, Medienvertreter und Ehrengäste einander, hier werden Pressekonferenzen abgehalten, hier steigen die obligaten Medaillenfeiern.

Erstmals wurde jetzt ein „TirolBerg“ auch bei einer Weltmeisterschaft abseits des Alpinsports eröffnet: von 8. bis 19. Februar bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Hochfilzen. Der direkt an der Medal Plaza im Ortskern von Hochfilzen gelegene „TirolBerg“ unterscheidet sich allerdings vom „großen Bruder“ in der Schweiz, denn er wurde hauptsächlich für den Dialog mit Medienvertretern konzipiert.Auf jeden Fall: Wein und Sekt aus dem Kamptal werden an diesen Brennpunkten österreichischer Gastfreundschaft und Sportbegeisterung einen wichtigen Platz einnehmen. Dafür sorgen heuer Weine der SpitzenweingüterundSt. Moritz, Bormio, Oberstdorf, Aare, Val d’Isere, Garmisch-Partenkirchen, Schladming, Vail, London, Sotchi oder Rio de Janeiro – wo immer in den letzten Jahren Ski-Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele über die Bühne gingen, waren Spitzenweine aus dem Kamptal Teil des gesellschaftlichen Geschehens. Mit den Bewerben im schweizerischen St. Moritz ist die Vinothek Ursin Haus Langenlois dort zurück, wo 2003 die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ÖSV, ÖOC und Tirol Werbung begonnen hat. So wird aufmerksam gemacht auf Langenlois und das Kamptal, wird um Touristen geworben, wird der Kamptaler Wein präsentiert – und vom internationalen Publikum beider Skiorte genossen.