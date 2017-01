WÖRGL: Pferderennen am Schadlfeld war ein voller Erfolg

30.01.2017, 12:46 Uhr

Pferde- und Winterliebhaber kamen am Sonntag voll auf ihre Kosten als die Trabrennbahn bei Schadlhof nur so in der Sonne glitzerte und die Fahrer und Fahrerinnen sowie die Pferde ihr Bestes gaben. Acht verschiedene Rennen wurden am Nachmittag ausgetragen wobei alles Starts genau nach Zeitplan verliefen und der jeweilige SiegerIn den gestifteten Ehrenpreis noch auf der Rennbach in Empfang nehmen konnte. Bei den Rennen waren 44 Pferde mit Schlitten und 6 Traberpferde am Start.Packende Rennen waren zu sehen wobei es Start und Zielsiege genau so gab wie Zielentscheidungen auf den letzten Metern. Eines der Highlights war aber sicherlich das Minitrabrennen wobei der Nachwuchs bereits aufzeigte dass mit der Jugend zu rechnen ist. Dementsprechend war natürlich auch der Andrang auf die Pferdetotoannahmestelle wo auf das Lieblings- oder geglaubte Siegerpferd gesetzt werden konnte und so nach dem Rennen ein kleiner oder auch größerer Gewinn eingesteckt wurde.SIEGER:1. Rennen - Preis d. Raiffeisenbank Wörgl:Armena mit Cornelia Mayr2. Rennen - Preis d. Ferienregion Hohe Salve:Iris Venus mit Mario Zanderigo3. Rennen - Minitrabrennen um d. Preis d. Sparkasse Wörgl.Blacky mit Leon Schwarzbraun.4. Rennen - Preis d. Fa. Nutzfahrzeuge Leasing Wörgl:Orca mit Josef Linthaler jun.5. Rennen - Preis d. Fa. Autohaus Brunner:Big Bisou mit Mariio Zanderigo.6. Rennen - Preis d. Stadtgemeinde Wörgl.Action Killer mit Johann Priller7. Rennen - Preis d. Fa. Alois Mayr Bauwaren Wörgl.Global Limousine mit Josef Linthaler jun.8. Rennen / Trabreiten - Preis d. Gastwirte WörglPascal mit Martin Hinterholzer.