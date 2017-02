"Junge Heldinnen" - Die schnellste Journalismus-Ausbildung aller Zeiten

04.02.2017, 15:52 Uhr

Die BHAK-Schülerinnen Anna-Lena und Florentina begleiteten unseren Redakteur Christian Trinkl einen Tag lang bei seinen vielfältigen Aufgaben. Ein Erfahrungsbericht.

Plauderstunde mit Christian

Durch die Aktion "Young Heroes Day" der Caritas durften wir einen Tag lang hinter die Kulissen der Bezirksblätter Niederösterreich schauen.In den frühen Morgenstunden trafen wir uns in St.Pölten mit Redakteur Christian Trinkl, der uns bei Kaffee und Kuchen einen kurzen Überblick über den bevorstehenden Tag gab. Anschließend machten wir einen Rundgang durch das Bezirksblätter-Büro und lernten viele freundliche Gesichter in den jeweiligen Abteilungen kennen.

Redaktionssitzung

Spatenstich in der Kaserne Melk

Die Suche nach dem perfekten Outfit

Als erster Punkt des Tages stand eine Sitzung mit den einzelnen Redakteuren an. Hier wurden Artikel besprochen und über Verbesserungen diskutiert. Der stellvertretende Chefredakteur Peter Zezula erzählte wie man am Besten über Verbrechen berichtet.Bei eisigen Temperaturen und (wie wir am eigenen Leibe erfahren durften) rutschigem Boden erreichten wir die Kaserne Melk. Nach einer Vielzahl an unheimlich spannenden Reden namhafter Politiker, wie der ebenfalls fröstelnden LH-Stv. Johanna Mikl-Leitner, bejubelten wir einen Spatenstich in der Melker Kaserne. Nach Stunden des Zitterns ging es endlich wieder ins Warme und wir stärkten uns mit deftigem Gulasch.Nach dem frostigen militärischen Akt in der Kaserne, wollte uns „Mentor“ Christian belohnen – was passt da besser als eine kleine Shopping-Tour im Löwenpark Melk.Mit Valentinstag vor der Tür, ließen wir uns von den netten Verkäuferinnen der Fussl Modestraße das perfekte Outfit zusammenstellen. Nach einem kurzen Fotoshooting fuhren wir zurück in die Landeshauptstadt.: der Beruf als Journalist ist sehr vielseitig. Man geht in die "große weite Welt" hinaus und ist auf der Suche nach spannenden Geschichten. Kein Tag ist wie der andere, denn es gibt immer Neues zu entdecken.