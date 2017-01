Buchpräsentation – Gaismair-Jahrbuch 2017

Landeck : Stadtbücherei |

LANDECK. Am Mittwoch, 08. Februar findet um 19:30 Uhr in der Stadtbücherei Landeck die Präsentation des Gaismair-Jahrbuches 2017 "Trotz alledem" statt – Dr. Horst Scheiber, Mag. a Elisabeth Hussl und Mag. Martin Haselwanter. Eintritt: Frei.



Das diesjährige Gaismair-Jahrbuch diskutiert Antisemitismus und Islamfeindlichkeit in Österreich und Großbritannien. Ein Schwerpunkt greift Widerstand und Kritik gegen Antiziganismus auf, einer spezifischen Form des Rassismus; ein anderer erklärt die Ursachen der erhöhten Sterblichkeit in der Heil-und Pflegeanstalt Hall während der NS-Euthanasie und analysiert die Tiroler Gedenkkultur. Ein Beitrag ironisiert die markenorientierten Strategien der Tiroler Tourismusverbände und Branding-Agenturen.



Eröffnungsworte : Kulturreferent Mag. Jakob Egg.