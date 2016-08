Rote Nasen Lauf am 11. September: Jeder Schritt zählt

Egal, ob groß oder klein, kostümiert oder im Laufdress: Alle sind eingeladen, am 11.9. beim Rote Nasen Lauf in der Prater Hauptallee (2., Höhe Meiereistraße) für den guten Zweck mitzulaufen. Dabei zählt vor allem der Spaß und nicht die sportliche Leistung. Es darf je nach Lust und Laune gelaufen, gewalkt, geskatet, spaziert oder gerollt werden. Für jeden erlaufenen Kilometer gibt es einen Stempel im Sammelpass. Zur Auswahl stehen Strecken von zwei und vier Kilometern, die Teilnehmer können dabei so lange laufen, wie sie wollen.

BMX-Show und Konzerte als Rahmenprogramm

Auf der Strecke sorgen Clowns für Unterhaltung, außerdem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Musik von Christoph & Lollo, einer BMX-Show von Pro-Rider Senad Grosic, Clownvorführungen, Mitmachstationen, Kinderschminken u.v.m.Die eingenommenen Spenden unterstützen die Arbeit der Clowndoctors, die kranken Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.Startspende: Erw. 12 €, Kinder (6 bis 18 Jahre) 4 €, Infos und Anmeldung: www.rotenasenlauf.at