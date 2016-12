Stadion Center: Besucherplus von 18% am 3.12.

04.12.2016, 18:42 Uhr

„Wir sind mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäftes im Stadion Center sehr zufrieden. Bei der Besucherfrequenz liegen wir am 2. Adventsamstag bis 14 Uhr bei einem Plus von 18% im Vergleich zum Vorjahr.

Auch Stadion Center Gutscheine, welche in allen Stadion Center Shops und Gastronomiebetrieben einlösbar sind, werden sehr gut angenommen. Hier können wir beim Verkauf bis 14 Uhr sogar ein Plus von 65% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen“, sagt Center Managerin Katharina Gfrerer.

Highlights & Serviceleistungen im Advent

Der Weihnachtsmarkt im Innenbereich bietet als tolle Ergänzung zum vielfältigen Angebot der Stadion Center Shops zahlreiche Dekorations- und Geschenkideen. Ein besonderes Service ist die gratis Einpackstation, bei der alle im Stadion Center gekauften Geschenke gratis verpackt werden.Weihnachtliche Stimmung mit Kekse-Duft und Bastel-Spaß herrschen an den Adventwochenenden bei der Weihnachts-Backstube und Bastel-Werkstatt für Kinder im 1.OG: Alle Kinder dürfen ihre Kekse ausstechen, backen, verzieren und im Weihnachtssackerl mit nachhause nehmen. In der Engelswerkstatt wird fleißig gemalt und Christbaumschmuck gebastelt. Am 6.12. ist der Nikolaus zu Gast im Stadion Center und beschenkt alle braven Kinder.Bis 24.12.: WeihnachtsmarktGratis Einpackservice (Details unter www.stadioncenter.at)6.12./10.30 – 16.00 Uhr: Nikolaus im Stadion Center10., 17., 23.12./10.00 – 18.00 Uhr.: Weihnachtsbackstube & Bastelwerkstatt für Kinder27. – 31.12.: Silvestermarkt8.12.: 10.00 – 18.00 Uhr24.12. und 31.12.: 9.00 – 14.00 Uhr