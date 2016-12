Nachtaufnahmen.......

10.12.2016, 00:50 Uhr

Das Güterzentrum Wien Süd wird entsprechend den jeweiligen Kapazitätserfordernissen in mehreren Ausbaustufen (modulares Umsetzungskonzept) errichtet.Heute in der Nacht wollte ich das neue Güterzentrum besuchen um euch einige Bilder von dieser neuen Anlage zu zeigen.1) Ist das Gelände durch Schranken versperrt.2) Wurde ich von den Bahnsecurity nicht hineingelassen.Also muße ich mit dem 105mm Tele versuchen einigeBilder zu machen, damit ich nicht umsonst dort war. Ich weiß nicht ob man am Tag ungehindert reinkann, aber am Tag sind sicher nicht so interessante Bilder zu machen wie in der Nacht.Fünf Bilder konnte ich bewerkstelligen, die möchte ich euch hier zeigen.LG Kurt