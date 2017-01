I der Wickerl därf aussi......

03.01.2017, 06:02 Uhr

Hmmmm, jetzt hob i a bissal komisch aungfaunga mit der Gschicht.Nu amol !Meine neuen Schuach hob i austrong dürfen.... und weil ma jo Winta haum und die Sunn so schän scheint, hob i aussi dürfen.A echt a Kinderfreundliche Tour bin i do maschiert. Und genoßen hob i des. Des könnt´s ma glaum. I moan koane 4 Km worn des.... auwa es is stetig Bergauf gaunga.Und wia i so dahin gwocklt bin und imma weida auffi kumma bin, wor des Gipfelkreuz vom Türnitzer Schwarzenberg a glei zum sehn.Mah ....hot ma do oben an Ausblick. Gigantisch. Sogor den Ötscha hob i gsehn und a den Schneeberg... und und und... Und grost hob i a....Des Gipfelbuach hot a herholtn müssen, weil jo do mei Name enegkumma is.....Jetzt hob i jo oan.Nochdem de tollen Eindrücke im Hirnkastl und Kamera drinnen worn...is wieda zruck gaunga.... mit viel oan schnölleren Gaung und ana Freid, die sich gwoschn hot.