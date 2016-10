Tage des "Offenen Ateliers" - Atelier Johanna Gebetsroither

Seit 1983 finden im Herbst die Tage des "Offenen Ateliers" in ganz Oberösterreich statt. Auch heuer öffnen wieder rund 300 Künstler am 15. und 16. Oktober ihre Tore. Dabei haben Sie Gelegenheit Werke der Künstler und Künstlerinnen in authentischer Umgebung kennen zu lernen und darüber in Austausch zu treten.Kunst hautnah erleben!Ein besonderer Ort ist etwa das Atelier der Malerin Johanna Gebetsroither in 4073 Wilhering, Höferstraße 19.

Bei einem Atelierbesuch der heimischen Künstlerin erwarten Sie nicht nur die jüngsten Werke im wildromantischen Ambiente des ehemaligen Gartenhauses des Klosters sondern auch eine große Portion herzerwärmende Gastlichkeit. Sehenswert!Viel Freude und interessante Begegnungen bei zwei komprimierten Tagen Kunst in Oberösterreich!+43 650 84 089 84johannagebetsroither@yahoo.deÖffungszeiten Atelier Johanna Gebetsroither:Samstag, 15.10. und Sonntag, 16.10.2016 jeweils 10-12 und 14-18 UhrFotos: Kunstwerke Johanna Gebetsroither (privat)