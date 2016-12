Brand von Adventdekoration: Aufmerksame Passanten verhindern Schlimmeres

04.12.2016, 15:03 Uhr

Ein aufmerksamer Passant und Nachbarn haben am 3. Dezember 2016 um 17:20 Uhr vorbildlich gehandelt.

HÖRSCHING. Im Wintergarten des Hauses eines Ehepaars in Hörsching fing auf einem Kunststofftisch Adventdekoration an zu brennen. Laut Polizeibericht entwickelte sich eine Stichflamme, die auch Nachbarn sahen. Diese verständigten sofort über Notruf die Feuerwehr. Anschließend liefen sie zum Haus der beiden Pensionisten, um diese auf das Feuer aufmerksam zu machen und zu helfen. Gleichzeitig bemerkte auch ein am Haus vorbeikommender Spaziergänger die Flammen. Er klopfte an die Scheiben des Wintergartens und läutete an der Haustüre. Die 80-jährige Hauseigentümerin, die alleine zu Hause war und den Brand noch nicht bemerkt hatte, öffnete. In weiterer Folge wurde das Feuer am Tisch mit im Wintergarten befindlichen Dekopolstern durch die anwesenden Personen erstickt und der Tisch in das Freie gebracht. Dies geschah noch vor dem Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr.

Die FF Hörsching, Breitbrunn und Rutzing waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen vor Ort, das ÖRK Traun mit zwei Fahrzeugen. Die Feuerwehr lüftete den Wintergarten und rückte in weiterer Folge wieder ab. Es wurde niemand verletzt.