„Hanfgarten“ in einer Mietwohnung betrieben

28.01.2017, 19:06 Uhr

KEMATEN (red). Seit September 2016 hat ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden in einer Mietwohnung in Kematen an der Krems eine professionelle Growanlage zur Aufzucht von Hanfpflanzen.

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Linz und Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Der Mann wird verdächtigt, dass daraus gewonnene Cannabis gewinnbringend zum Verkauf vorbereitet zu haben. Im Zuge der polizeilichen Durchsuchung der Wohnung konnten aus der in Betrieb stehenden Growanlage ca. 20 – 25 ausgewachsene Pflanzen sichergestellt werden.Darüber hinaus konnte bereits getrocknetes Cannabis sichergestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen in Bezug auf die Abnehmer laufen noch. Den 27-Jährigen erwartet eine Anzeige nach den Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Linz und bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land.