NMS Neuhofen startet durch

01.10.2016, 10:43 Uhr

Ein fixer Bestandteil unseres Kalenders ist die musikalische Umrahmung der Nikolausfeier im Schloss Gschwendt und der Weihnachtsfeier im Bezirksaltenheim. Heuer gestalten die Musikschülerinnen und Schüler der NMS auch noch ein Weihnachtskonzert am 16. Dezember in der Pfarrkirche Neuhofen unter dem Motto „Hör in den Klang der Stille“, zu dem wir Sie jetzt schon herzlich einladen dürfen.