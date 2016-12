ETI setzt auf Blue Danube Airport

27.12.2016, 16:29 Uhr

HÖRSCHING (red). „Wir freuen uns sehr, dass unser langjähriger Partner ETI das Charterflugprogramm im Sommer um zwei neue Urlaubsziele ausweitet.

Kunesch: „Destinationen haben wieder an Vertrauen gewonnen“

Die Nachfrage nach Ägypten-Flügen ist in den letzten Monaten kontinuierlich gestiegen“, sagt Gerhard Kunesch, Geschäftsführer der Flughafen Linz GesmbH. Mit dem neuen Sommerflugplan verstärkt der Reiseveranstalter ETI seine Äyptenreiseziele ab Linz um zwei neue Destinationen. Sharm El Sheik und Marsa Alam finden sich nun auch im Programm.Zwei Reiseziele, die besonders bei Tauchern sehr beliebt sind. Kunesch: „ETI setzt ein deutliches Zeichen, dass die Destination wieder an Vertrauen gewonnen hat. Umso erfreulicher ist es für uns, dass im Sommer, wo vermehrt Familien reisen, sowohl Marsa Alam, als auch Sharm El Sheik neu in unserem Flugplan dazu kommen.“

