Schuhtrends: Fantasievoll durch Frühling und Sommer

16.02.2017, 00:00 Uhr

Die Designer haben in diesem Jahr in puncto Dekoration alles gegeben und zaubern so kleine Kunstwerke an unsere Füße.

Der Mix aus sportlich und elegant ist das große Thema in diesem Jahr. Sneaker haben inzwischen den Weg ins Büro geschafft und sind in der kommenden Saison in jeder Lebenslage tragbar. Mit einem klassischen Sportschuh haben die neuen Modelle jedoch außer der Bequemlichkeit nur noch wenig zu tun. "Die Sneakers werden mit femininen Elementen aufgepeppt", so Irmgard Bangelmeier, Inhaberin vom Schuhhaus Eiler in der Landstraße. Weiß- und Metallictöne verleihen dem Schuh einen sommerlich-edlen Touch, Nieten, Blüten und andere Deko-Elemente machen ihn zum Hingucker. Platform-Styles und Plateaus liegen besonders im Trend. Trotz der dicken Sohle sind die Schuhe leicht und daher auch für längere Einsätze geeignet. "So etwas hat es noch nie gegeben: Ein phantasievolles Kunstwerk mit super Tragekomfort, und ein absoluter Hingucker zu schlichter Kleidung."

Bequem ist Trumpf

Klassiker reloaded

Die neuen Modelle sind sowohl alltags- als auch bürotauglich und geben der Mode eine gewisse Lässigkeit. Die Linzerinnen jedenfalls zeigen sich aufgeschlossen und freuen sich laut Bangelmeier über den neuen Trend. "Die meisten Frauen sind berufstätig und viel unterwegs. Der Wunsch nach bequemen und trotzdem lässig-eleganten Schuhen ist groß. Darauf reagiert nun auch die Modewelt." Bequemlichkeit ist auch bei anderen Modellen ein großes Thema. Als Alternative zum beliebten Ballerina kommt heuer etwa der Sabot – ein Pantoffeltyp, vorne geschlossen, hinten offen. Der Schuh ist sehr gut zu tragen und passt im Sommer zu Kleidern genauso wie zu Hosen.Pumps präsentieren sich heuer ebenfalls neu – niedrigere Blockabsätze sind im Trend. Diese findet man im Sommer auch bei Sandalen in Kombination mit femininen Bändern. Dank dickerem Absatz sind die Schuhe alltagstauglich, bequem und einfach zu tragen. In den letzten Jahren eher out, darf man heuer auch wieder spitze Pumps tragen. Wieder zurück ist ein wahrer Klassiker – die Slingpumps. Ein großes Thema vor allem im Sommer sind kunterbunte Espadrilles. Schon im letzten Jahr wurde das Flechtwerk vermehrt an den Füßen gesehen. Heuer haben die Designer besonders vielfältig mit Dekorationen gespielt – von Comic-Motiven über Glitter-Einsätze bis zu Perlen-Stickereien reicht die Bandbreite. "Es gibt heuer eine unglaubliche Vielfalt an Modellen, die man je nach Garderobe und Anlass variieren kann", freut sich die Schuh-Expertin. Greift man dabei zu Weiß, Blau, Nude oder schimmerndem Metallic macht man in puncto Farbe heuer gar nichts falsch.