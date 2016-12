Thomas Schlager-Weidinger stellte neues Buch vor

20.12.2016, 00:00 Uhr

Schriftsteller las an der PH der Diözese Linz aus "Offene Morgen".



Antworten von Angela Merkel und Papst Franziskus

"Offene Morgen" ist der vierte Band von Thomas Schlager-Weidingers theopoetischer Reihe. Das Buch, das im echter-Verlag erschienen ist, wurde wie der inzwischen vergriffene erste Band als Wendebuch gestaltet. Der erste Teil enthält Texte zur Advents- und Weihnachtszeit, während sich in der anderen Hälfte Texte zur Fasten- und Osterzeit finden. Diese Anordnung entspricht der theologischen Prämisse, dass Kreuz und Krippe in einem Wechselverhältnis stehen. Die Texte, welche in einem Zeitraum von 5 Jahren entstanden sind, drehen sich nicht nur um Biblisches und Spirituelles, sondern greifen auch gesellschaftspolitische Themen wie Flucht und Migration oder die politische Instrumentalisierung „christlicher“ Werte auf.Thomas Schlager-Weidinger ist Hochschulprofessor und Leiter des Z.I.M.T. an der Pädagogischen Hochschule Linz. In einigen Texten würdigt er das humanitäre Engagement von Papst Franziskus und Angela Merkel, denen er auch Bücher zukommen ließ. Überrascht und erfreut zeigt sich Schlager-Weidinger über die Antworten aus Rom und Berlin. Die Kanzlerin bedankte sich für die „unterstützenden Worte", die ihr "Kraft geben, die aktuelle Lage zu meistern“. Papst Franziskus hob die „aufrüttelnde Kraft des ,zärtlichen-armen’ Wortes hervor, das beim Lesen ein Innenhalten verlangt und bereit ist, sich einzuschwingen in die zärtliche ,Sparsamkeit von Bethlehem’“."Offene Morgen" ist um 20,40 Euro erhältlich. ISBN 978-3429039837