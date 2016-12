St. Michael: Chlorgasaustritt in Hotel

31.12.2016, 09:09 Uhr

Beim Abpumpfen von flüßigem Chlor aus der Auffangwanne kam es zu einer chemischen Reaktion und eine Chlorgaswolke stieg auf. 53 Mann der der Freiwilligen Feuerwehren St. Michael, Tamsweg, Ramingstein und Oberweißburg, acht Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und die Polizei mit vier Mann waren vor Ort.



Hotelgäste zu keiner Zeit gefährdet

ST. MICHAEL. Wie aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Salzburg hervorgeht traten im Technikraum des Schwimmbades eines Hotels am Nachmittag des 30. Dezember 2016 aus einem 200 Liter Behälter flüssiges Chlor aus. Das Chlor floss in die ordnungsgemäß angebrachte Auffangwanne, die von der Feuerwehr abgepumpt wurde. Beim Abpumpen kam es zu einer chemischen Reaktion und eine Chlorgaswolke stieg auf. Aufgrund der eingeschalteten Druckbelüftung der Hotelküche wurde der Küchentrakt verunreinigt und das Küchenpersonal sofort evakuiert. Der chemische Bereitschaftsdienst des Landes Salzburg wurde über den Sachverhalt informiert und teilte mit, dass durch die entstandene Gaswolke keine Gefahren für Menschen besteht.Die Freiwilligen Feuerwehren St. Michael, Tamsweg, Ramingstein und Oberweißburg waren mit 53 Mann und acht Fahrzeugen im Einsatz und entfernten die Gefahrenstoffe. Die Hotelgäste waren zu keiner Zeit gefährdet. Am Abend konnte der Küchenbetrieb wieder fortgesetzt werden. Das neunköpfige Küchenpersonal und die eingesetzten Feuerwehrmänner wurden vorsorglich im Krankenhaus und einer Arztpraxis untersucht und keine gesundheitliche Beeinträchtigung festgestellt. Das Rote Kreuz war mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen, die Polizei mit vier Mann im Einsatz.