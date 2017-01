Geschichte, Sport und Fasching in einem Buch

17.01.2017, 17:10 Uhr

Der USC Mauterndorf freut sich schon auf seinen Fasching am letzten Februar-Wochenende. Eine Dokumentation über die Historie des Mauterndorfer Faschings findet man auch in der USC-Vereinschronik!

"Der Auslöser war das Vereinsjubiläum im Vorjahr. Der USC Mauterndorf wurde 70 Jahre alt. Zum einen hatte es bislang noch keine gesammelten Aufzeichnungen über das gesamte Vereinsleben gegeben. Zum anderen war es mir ein Bedürfnis, die unzähligen Personen die den USC geprägt haben 'vor den Vorhang' zu holen und die vielfältigen Aktivitäten des USC zu dokumentieren."

"Neben sehr gut dokumentierten Sektionen gab es auch welche ohne fortlaufende Aufzeichnungen.""Abgesehen von gewissen Vorarbeiten haben wir ein Jahr lang daran gearbeitet.""Im USC wurde ein Recherche-Komitee gegründet, dessen Einsatz das Zustandekommen der Chronik ermöglicht hat. Die Dokumentationen stammen hauptsächlich von unseren Sektionen, aber auch aus Archiven innerhalb und außerhalb des Lungaus. Das Layout und die graphische Aufbereitung verdanken wir Mag. Andrea Gürtler. Den umfangreichen Artikel 'Sport in Mauterndorf vor 1938' verfasste Dr. Klaus Heitzmann für uns.""Sie wurde erstmals anlässlich des 70-jährigen Vereinsjubiläum und der Eröffnung des Fußballplatzes im Juni 2016 vorgestellt und erfreute sich bereits hier großen Interesses.""Ja, denn in der langen Vereinsgeschichte finden sich viele wieder, die nicht mehr in Mauterndorf oder im Lungau leben. Allein die Dokumentation über den Mauterndorfer Fasching lässt viele Erinnerungen wach werden. Mehr als 400 Bilder erlauben einen interessanten Blick in die Vergangenheit. Die Chronik umfasst 320 Seiten und über 900 Bilder; man kann sich beim Tourismusverband Mauterndorf oder der Raiffeisenbank Mauterndorf kaufen."