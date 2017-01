Kids Pisten-Cup 2017 gestartet

05.01.2017, 17:21 Uhr

Am 5.1. 2017 fand am Fischerkogellift (St. Margarthen/ Aineck) der erste Lauf zum Kids Pistencup statt.

Fast 170 Kinder zwischen 4 und 11 Jahren nahmen an der Auftaktveranstaltung teil (167 StarterInnen bei 177 Anmeldungen). Das etwas schlechtere Wetter mit Schneefall konnte sie nicht hindern, die Strecke in Angriff zu nehmen. Alle kamen verletzungsfrei herunter.Veranstaltet von Intersport Frühstückl rund um Ewald Konrad war der Lauf am Aineck der Auftakt zu einer Serie mit 3 Rennen im Lungau und dem Finale im Pinzgau.Bei den regionalen Rennen wird ein leichter Riesentorlauf mit einem Durchgang gefahren. Das Finale wird mit einem Riesentorlauf in zwei Durchgängen bestritten.Der nächste Lauf im Lungau findet am 28. Jänner am Fanningberg statt.

Finale im März

Bei den Regionalrennen gibt es Urkunde und Medaille für alle, Tagessieger der Regionalrennen erhalten einen schönen Rucksack.Sportlicher Ehrgeiz zahlt sich aus, denn wer bei den Rennen mindestens 101 Punkte erreicht, hat einen Fixplatz im Finale am 12. März 2017 in Neukirchen am Großvenediger. Auf die beiden Sieger des Finales wartet je ein Einkaufsgutschein über 1.000 Euro von intersport und Sachpreise für alle weiteren Stockerlplätze.Sehen Sie in den Fotos einige Eindrücke vom Rennen und die Siegerehrungen!Ergebnisse hier - als pdf