Der Salon in Gesellschaft erfasst und diskutiert grundlegende Phänomene unserer Zeit in Salonatmosphäre.Die Gegenwart verliert ihre festgefügten Strukturen. Realitäten, Perspektiven und Ideologien entziehen sich zunehmend gewohnten Kategorien und mischen sich in einer unentwirrbaren Interaktion. Der Salon in Gesellschaft widmet sich in einem freien Gedankenaustausch auf Augenhöhe den großen und den vermeintlich kleinen Fragen, um Fakten, Möglichkeitsräume und Gedankengebäude auszuloten. Der Salon in Gesellschaft will Gedanken in Bewegung bringen.Jeden 3. Dienstag im Monat - Eintritt frei!Nähere Infos unter