Jugend von Stöttera: 1.150 Euro für den Sterntalerhof

07.01.2017, 16:39 Uhr

Reinerlös kommt dem Sterntalerhof zugute

STÖTTERA. Am letzten Adventwochenende veranstaltete die Jugend von Stöttera einen Glühweinstand unter dem Motto „spenden schmeckt“. Neben Glühwein und Kinderpunsch wurden auch Speisen wie Hot-Dogs, Aufstrichbrote und Salzgebäck angeboten. Dank den Unterstützern und zahlreichen Besuchern konnte ein Reinerlös von 1.150 Euro erzielt werden, der dem Sterntalerhof in Loipersdorf-Kitzladen überreicht wurde.Der Zweck des Sterntalerhofes ist eine familienorientierte Lebensbegleitung von Menschen in Krisensituationen. Der Schwerpunkt liegt in der Begleitung, Beratung und Pflege von schwer und chronisch erkrankten Kindern und deren Familienangehörigen.Die Jugend von Stöttera dankt all jenen, die zu diesem großartigen Erfolg der Spendenaktion beigetragen haben.