KOMMENTAR: Der Ampelregelung „eine Chance geben“

07.12.2016, 22:37 Uhr

Den größeren Wirbel gab es naturgemäß rund um die neue Verkehrslösung. Fast jeder Autofahrer aus dem Bezirk stand wahrscheinlich in den vergangenen Tagen dort in einem Stau. Den Verantwortlichen sind die Probleme bekannt und sie haben zum Teil bereits mit neuen Taktschaltungen bei den Ampeln reagiert. Eine endgültige Beurteilung wird wahrscheinlich erst nach ein paar Wochen möglich sein, wenn sich auch die Autofahrer an die neue Situation gewöhnt haben.Deshalb sollten wir vorerst den Worten der Mattersburger Bürgermeisterin folgen und der neuen Verkehrslösung „eine Chance geben“.