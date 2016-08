Wallfahrtsangebot von Nöchlinger Friedensherz zur Friedensroe in Waldhausen

31.08.2016, 17:33 Uhr

Am 4. September 2016 lädt die Friedensorganisation Europäische Friedensrose zur jährlichen Sternwallfahrt für den Frieden von ganz Österreich nach Waldhausen ein

Rückfahrt mit Shuttledienst

13-14 Uhr Eintreffen der Wallfahrer mit Vorprogramm der Schulen im Stiftsgelände

14:30 Uhr Friedensmesse mit diesjährigem Preisträger Rektor Pater Dr. Karl Wallner (Stift Heiligenkreuz)15:30 Uhr Festakt der Friedensrosenverleihung in der Stiftskirche Waldhausen mit Diözesanbischof DDr. Klaus Küng.Er wird die Friedensrosen 2016 an die Preisträger Pater Dr. Karl Wallner, Pater Paul Maria Sigl, Elisabeth Rötzer und den Anerkennungspreis an die Passionsspielgemeinschaft Dorfstetten überreichen.Ja der Friede ist bedroht, der Friede braucht jedes Gebet, jede Wallfahrt und Deine Teilnahme an den Friedensveranstaltungen. Die Einladung zum Vortrag von Pater Paul Maria Sigl am 3. September in Persenbeug und die Einladung zur Friedenssternwallfahrt und zur Friedensrosenverleihung am 4. September finden Sie im Anhang.