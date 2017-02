"Wir düngen Kunst": Bewirb dich mit deiner Band für die Open Stage Concerts in Melk!

05.02.2017, 10:21 Uhr

Die Bezirksblätter präsentieren den neuen Musikwettbewerb der Wachau Kultur Melk: Werde mit deiner Band die Vorgruppe von TAN ME am 17. März in der Tischlerei Melk.

Achtung: JETZT ist genau die richtige Zeit um HIER zu sein!

In Zeiten von Youtube, Facebook, Twitter und Co. mag so mancher meinen, dass es immer leichter wird, den großen musikalischen Durchbruch zu schaffen. Doch nur wenigen gelingt das so einfach und daher gilt noch immer, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.Denn "Kunstdünger" , das neue Kulturvermittlungsprogramm der Wachau Kultur Melk, will genau DICH/EUCH auf der Bühne sehen! Ihr seid eine Band, liebt die und lebt für die Musik, wollt euch beweisen und sucht Publicity? Dann seid ihr hier genau richtig. Das ganze gilt übrigens auch für Solo-Musiker! Bewerbt euch und sichert euch einen heißen Konzert-Platz und jede Menge Berichterstattung. Und ein Fotoshooting gibt's auch noch obendrauf.

Und so funktioniert's

Zwei Bands bzw. Musiker erhalten hier die Möglichkeiten als Vorband von "TAN ME" am 17. März in der Tischlerei Melk vor großem Publikum aufzutreten.Auf die Gewinner warten noch weitere Goodies: je 300 Euro Preisgeld, ein Band-Fotoshooting mit der wunderbaren Fotografin Daniela Matejschek, ein exklusives Studiogespräch bei Radio Arabella sowie umfangreiche Berichterstattung und ein Coverfoto in den Bezirksblättern!Einfach Bewerbung mit ein paar Zeilen Backgroundinfo an tischlerei@wachaukulturmelk.at senden und Soundsample (als Datei oder youtube/Facebook-Link) nicht vergessen. Die Bewerbungsfrist endet am 24. Februar. Eine Jury bestehend aus Vertretern der Wachau Kultur Melk, Künstlern und Medienpartner entscheidet über die zwei Tickets, die dich/euch zur Vorband von Tan Me macht/machen.Dieder Wachau Kultur Melk werden präsentiert von