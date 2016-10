Neuer Pfarrer für Asparn/Zaya, Gnadendorf, Michelstetten, Wenzersdorf

02.10.2016, 20:13 Uhr

Offizielle Amtseinführung

Am Sonntag, den 2. Oktober 2016 fand nun die offizielle Amtseinführung für all diese Pfarrgemeinden in der Pfarrkirche in Asparn/Zaya statt.Die Bürgermeister Manfred Meixner und Manfred Schulz, sowie die Stv. Vorsitzende des Asparner Pfarrgemeinderates Anneliese Stacher begrüßten den neuen Pfarrer am Kirchenvorplatz in Asparn/Zaya.Pater Bernhard Lang, Kustodialsekretär der Minoriten, leitete die Liturgie der Amtseinführung, bis zum Zeitpunkt der Amtsübergabe und Überreichung des Evangeliars an den neuen Moderator Pater Nicholas Thenammakkal. Alle Pfarrgemeinderäte gaben Pater Nicholas Thenammakkal im Rahmen der Amtseinführung das Treueversprechen und freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit.Zur Amtseinführung waren Pfarrangehörige aus allen Pfarren des Entwicklungsraumes „Minoritenpfarren“ gekommen. Auch Abordnungen der Freiwilligen Feuerwehren, der Pfadfinder, Musik und pfarrlichen Gruppen nahmen am Gottesdienst teil.Bei der anschließenden Agape, die vom Pfarrgemeinderat und der Firma Hiess organisiert wurde, konnten sich der neue Pfarrer und die Bevölkerung in Ruhe kennenlernen.