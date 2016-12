Vü Gfüh – die “SEER” in Mistelbach

10.12.2016, 10:37 Uhr

Viele Langzeitfans, die bei den Refrains problemlos mitsingen konnten bejubelten die acht Musiker aus Österreich. Denn ein Konzert der Band ist wie ein großes Treffen von Freunden. Beispielsweiseundaus Tulln waren beim 150sten (!) Konzert mit dabei und wurden auf die Bühne gebeten, um einen Christbaum aufzuputzen.Ihre Erfolge in den Hitparaden und ihre Präsenz in den Medien verdankt die Gruppe ihren Liedern in Mundart mit sehr gefühlvollen Texten vom Kopf und Mastermind der Seer, wie etwa „sche wars wonnsd do warst, wonnsd sogast i kimm hoam“. Mit viel Gespür und den Stimmen vonundbauen die Seer jede Show so auf, wie wenn sie ein einzigartiges Ereignis wäre und suchen den direkten Draht zum Publikum.Im März 2016 wurden sie mit dem Großen Josef-Krainer-Preis geehrt.