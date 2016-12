Vernissage „Kunst im Advent“

17.12.2016, 14:25 Uhr

Kunst im Advent

am Freitag, 16. Dezember 2016 um 19 Uhr ins Bergerhaus, Schrannenplatz 5, 2352 Gumpoldskirchen, ein.Die Eröffnung nahmen Kulturreferent GGR Christian Kamper und Kulturkoordinatorin GR Dagmar Händler vor.

Musikalischer Rahmen: Thomas und Marion FrankDie Ausstellung war geöffnet am Samstag, 17. Dezember und am Sonntag, 18. Dezember von 10:30 – 12:30 und 16 – 19 Uhr.Im Rahmen der Ausstellungseröffnung wurde den Gewinner des letzten Gumpoldskirchen-Quiz ihre Preise übereicht.Hier die Quizfragen und die zugehörigen Atworten:Frage 1: Wo finden rund um das Jahr Ausstellungen statt? – BergerhausFrage 2: Welcher Gumpoldskirchner Schriftsteller verfasste den Roman „Die Freisinger“? – Franz SchnitzerFrage 3: Wie nennt sich der Spazierweg durch Gumpoldskirchen, bei dem die historischen Gebäude beschrieben werden? – KulturpfadDen ersten Preis, einen Gumpoldskirchen-Taler gewann Susanna Dietl. Sie konnte den Preis jedoch nicht persönlich entgegennehmen.Der zweite Preis, ein Gutschein über ein Frühstück für 2 Personen bei der Bäckerei Eder ging an Nicole Scheidl, die ebenfalls nicht anwesend war.Der dritte Preis, normalerweise ein Karton Gumpoldskirchner Königswein und das Buch „Die Freisinger“ gewann Birgit Langhans. Anstelle des Weins erhielt sie zwei Flaschen Gumpoldskirchner TraubensaftDen vierten Preis, einen Zweierkarton Gumpoldskirchner Königswein übernahm Christian Brauneder.Der 5. Preis, ebenfalls ein Zweierkarton Gumpoldskirchner Königswein ging an Christine Zielbauer, die auch nicht anwesend war.Beigefügte/s Foto/s von Alfred Peischl ©Fotonachweis bei Veröffentlichung erbeten!AP6_6408: Thomas, Marion du Andreas Frank, Monika Holm, Wolfgan Jordan (Wendestein), GR Dagmar Händler du GGR Christian Kamper.16165 |