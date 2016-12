Festival für Motorräder aller Marken, Custom Bikes, US Cars, Oldtimer, Hot Rods, Live Musik, Harley- Davidson Probefahrten, ATV & Quad Ausstellung im Schloss Reichenau an der Rax!Das historische Schloss bietet die malerische Kulisse für Motorräder aller Marken, Custom Bikes, HotRods, US Cars, Classic Cars, Oldtimer – egal ob jung oder alt (dies gilt für die Besitzer als auch für die Fahrzeuge) für unsere neue Veranstaltung "Rolling Steel in the Castle" vom 26. bis 28. Mai 2017.

Tolle Ausfahrten, tolle Live Musik, Airbrush, Ausstellermeile, ATV & Quad Ausstellung, Rolling Steel Wettbewerb, Teilemarkt, Unterhaltung und jede Menge Spaß werden alle Besucher erwarten, einfach ein Fest zum Wohlfühlen, welches mit Begeisterung von 5 Motorrad- und Autoenthusiasten organisiert wird.Highlights der Veranstaltung werden u.a. die gemeinsame Ausfahrt und die CustomBike und CustomCar Prämierung am Samstag 27. Mai 2017 sein.Wir freuen uns auf alle Besucher!Veranstaltungszeiten:Freitag, 26.5.2017 von 13:00 – open endSamstag, 27.5.2017 von 11:00 – open endSonntag, 28.5.2017 von 10:00 – ca. 14:00 UhrEuer Rolling Steel Team