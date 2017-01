Frech, fröhlich, amüsant – der Neusiedler Michael Hess und der Wallerner Harald Fink bieten ein buntes Programm. Humorvolle, überraschende Texte wechseln einander mit abwechslungsreichen Liedern ab – alles in burgenländischer Mundart gehalten. Das Motto lautet: pannonisch ironisch. Lachen ist ausdrücklich erwünscht!Sonntag, 26. März 2017, 11:00Kosten € 16,00B&B Domizil Gols, Untere Hauptstraße 5, 7122 GolsAnmeldung unter office@domizil-gols.at oder 0680 33 42 103Alle Infos unter www.domizil-gols.at

AT

, Untere Hauptstraße 5 , 7122 Gols AT

B&B Domizil , Untere Hauptstraße 5 , 7122 Gols AT

Matinée am Sonntag mit Michael Hess und Harald Fink

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See