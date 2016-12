05.12.2016, 02:46 Uhr

mit dem Loki bin ich ja oft in der Hundezone Neusiedl am See. Obwohl das Wetter manchmal unwirtlich und kalt ist, erfreuen wir uns dieser phantastischen Sonnenuntergänge wie sie um diese Jahreszeit so typisch sind.Zwei habe ich Euch mitgebracht. Viel Spaß beim schauen und einen besinnlichen Advent wünschen EuchLoki & Wolfgang