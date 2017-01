Paradies vor der Haustüre

08.01.2017, 21:31 Uhr

Aufgrund der starken Schneefälle und der wärmeren Tage am gegen Wochenende ist das Naturspektakel leider schon wieder vorbei, aber die Eishockeyspieler rund um Paul Demeter hoffen: "Vielleicht wird es ja heuer noch einmal kalt, dass wir am Neusiedler See den Puck nachlaufen können."