Eiskasten! Dreikönigslauf in Frauenkirchen

06.01.2017, 22:00 Uhr

Das Rennen machte schließlich der Waldviertler Alexander Bichl vor Hausherr Christian Gartner und dem slowakischen Athleten Kristian Uher. Bei den Damen war Maria Rodahova nicht zu biegen. Renate Pflamitzer vom LTC Seewinkel landete auf Rang zwei. Ebenfalls am Treppchen: Gertraud Haller-Peck.Der Kinder-Bewerb ging an Markus Haubenwallner und Nina Berger. Die 900 Meter-Strecke bezwang David Lewis am schnellsten. Valentina Mädl war bei den Mädels vorne.