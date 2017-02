Int. Brucker JUDO-Stadtturnier

06.02.2017, 20:15 Uhr

Lisa FUHRMANN vom JC „Vila Vita Pannonia“ Wallern holte sich in der Klasse U16 -57kg mit Siegen über Paula FILZWIESER (Zeltweg) sowie Therese FLADENHOFER und Madina BAGAEVA (beide Mürzzuschlag) den Turniersieg und somit die Goldmedaille in dieser Klasse. Außerdem belegte sie bei den Frauen U18 in der Gewichtsklasse -57kg hinter Michelle KOLOSA (Graz) den tollen 2. Platz.Ihre Vereinskollegin Vanessa KLINGER musste sich zwar Aleksandra SESLIC (Flachgau) geschlagen geben, sicherte sich aber mit einem Sieg gegen Anna KOLLER (Baden) den 2. Platz und somit die Silbermedaille in der Klasse U16 -52kg.