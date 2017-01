Finissage in der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf

15.01.2017, 20:02 Uhr

Moderne Kunst

Die Malerwochen von Harro Pirch bilden den Höhepunkt der bildenden Kunst im Burgenland. Heuer trafen sich 12 Künstler und Künstlerinnen bei Harro Pirch um an ihren Werken zu arbeiten. Highlight war eine Ausstellung in Seoul wozu 120 Arbeiten in das Museum für moderne Kunst in Seoul transportiert wurden. „Das ist der Traum eines jeden Künstlers“, so Harro Pirch bei seinen Eröffnungsworten. Harro Pirch schätzt die Malerwochen, da er das Neue und Andere der KollegInnen bewundern sowie sehen kann, wie sie an ihre Arbeiten herangehen. „Es ist etwas Besonderes in einem Amtsgebäude Bilder ausstellen zu dürfen, aber bildende Kunst kann auch in einem Amt vertreten sein,“ so der begnadete Maler. „Seit Beginn ist das Ziel der Malerwochen, den Menschen die Malerei näherzubringen“, betonte Herr Pirch. Die Ausstellung kann noch bis Mitte Februar in allen Etagen des Amtsgebäudes bewundert und bestaunt werden.