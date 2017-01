Kapplgilde "Die Krepsler" strapazieren wieder die Lachmuskeln

29.01.2017, 19:11 Uhr

Noch bis zum 5. Feber wird alles was so im Laufe eines Jahres in der Gemeinde passiert, gandenlos auf die Schaufel genommen – auch heuer waren sämtliche Stücke ein reiner Angriff auf die Lachmuskeln. Die Darsteller liefen bei Stücken wie "Traumhochzeit", "Wandertag", "Pospischil und Navratil", "Zwei Damen im Zug", "Vetter Hans", "Beim AMS", "Vorstadtweiber", "Zigeuner" und vielem mehr zu Hochform auf, das Publikum dankte mit tosendem Applaus. Ein wahrer Geheimtipp ist Laci Horvath als Andrea Berg – er stand der berühmten Sängerin in Sachen Outfit und Gestik um nichts nach...Die Gesamtleitung haben wie jedes Jahr Isi Prattinger, Adolf Schmucker und Josef Patek inne.