"Piringsdorf ist die Sprachinsel"

PIRINGSDORF (O.Frank). Ein Klangerlebnis der anderen Art: Hochzeitsglocken, Feuerwehrsirene und Tenorhorn prägten die letzten Monate von Manfred Stampf. Seit mittlerweile 16 Jahren ist der 35-Jährige bei der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr, seit 2013 als Kommandant, tätig. Nach Anfängen bei der Militärmusik, ist der Piringsdorfer auch als Musiker beim Piringsdorfer Musikverein aktiv. „Eine Leidenschaft von mir“, verrät der Wirtschaftsingenieur. Manfred Stampf gilt als lebensfroher, hilfsbereiter und offener Mensch, liebt den sozialen Kontakt. Das schätzt auch Partnerin Daniela, im Juli traute sich das Paar standesamtlich. Die letzten Monate waren sehr aufregend für den täglichen Pendler zum Arbeitsort ins niederösterr. Mödling.

Dass Feuerwehreinsätze nicht immer tragisch sind, weiß Manfred Stampf mit einem Lächeln. "Die Feuerwehr ist auch für den Zusammenhalt und Kameradschaft im Ort wichtig." Piringsdorf ist zugleich Stützpunktfeuerwehr. Für rund 50 Feuerwehrleute zeichnet er verantwortlich. „Ich bin stolz darauf und möchte diesen Personalstand halten“, betont er sein Bestreben. Sein Ehrgeiz hat ihn stets angetrieben: Nach HTL-Besuch in Pinkafeld und Abschluss einer Schlosserlehre schloss der Jungfrau-Geborene 2007 eine Abendschule zum Wirtschaftsingenieur ab. Jetzt jobbt er im After-Sales-Service für Kfz-Industrieofenanlagen als stellvertretender Abteilungsleiter, betreut Kunden in Schweden, Russland, Slowakei, Amerika oder auch in China. „Das macht mir viel Spaß und mein Job ist auch abwechslungsreich.“Obwohl Manfred Stampf gemeinsam mit seiner Frau Daniela gerne Abenteuerurlaube und Städtereisen macht, beginnt für ihn der Urlaub auch vor der Haustür. „Piringsdorf ist durch unseren Dialekt eine Sprachinsel und liegt in einer hügeligen Gegend, das gefällt mir.“ Spezielle Lieblingsorte hat das Feuerwehr-Oberhaupt nicht. „Ich gehe aber gerne in den Wald, vorzugshalber Richtung Unterrabnitz.“ Einen Brief an das Christkind verfasst Manfred Stampf heuer nicht. Denn Wünsche gehen im neuen Jahr für das frisch vermählte Paar mit zwei Katzen in Erfüllung: „Wir bekommen im Juni Nachwuchs. Zudem wollen wir mit dem Hausbauen beginnen.“ Für beide steht ein aufregendes Jahr bevor ...