Neutal hat erstmals eine Frau als Vizebürgermeisterin

22.12.2016, 15:46 Uhr



Vizebürgermeisterin

In den vergangenen Monaten hat Birgit Grafl bereits mit viel Engagement und Umsicht im Gemeindevorstand mit gestaltet und als geschäftsführende SP-Ortsvorsitzende ihre Führungsqualität unter Beweis gestellt. Mit ihrer Wahl zur Vizebürgermeisterin in der letzten Gemeinderatssitzung hat Birgit Grafl die Staffel von Hans Pinter übernommen und startet mit viel Schwung in unsere Zukunftsarbeit. Nach den letzten Monaten intensiver Zusammenarbeit betonte Bürgermeister Erich Trummer die sehr gute Arbeit von Birgit Grafl im Team Neutal. Er gratulierte ihr zu ihrer Wahl und wünschte ihr viel Erfolg.Die neue Vizebürgermeisterin will vor allem im Gespräch mit den Menschen eine bürgernahe Kommunalpolitik machen. Durch ihren sozialen Beruf im Pflegedienst ist ihr das Verständnis für andere und das Helfen, wenn Unterstützung gebraucht wird, ein besonderes Anliegen.