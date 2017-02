Drei neue First Responder für den Bezirk Oberwart

06.02.2017, 17:38 Uhr

Um in Notfällen noch schneller Hilfe leisten zu können, sind im Bezirk Oberwart ab sofort drei zusätzliche First Responder des Roten Kreuzes im Einsatz

BEZIRK OBERWART. First Responder (engl. „zuerst Antwortender“) sind Ersthelfer vor Ort. Sie werden von der Landessicherheitszentrale gleichzeitig mit dem Rettungswagen, Notarztwagen oder -hubschrauber via SMS alarmiert und treffen in der Regel innerhalb weniger Minuten am Notfallort ein.Die First Responder des Roten Kreuzes sind ausgebildete Sanitäter und setzen die ersten lebenserhaltenden Maßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

44 First Responder im Bezirk

Das Rote Kreuz Oberwart freut sich über die drei neuen First Responder Julia Beham, Manuel Heschl und Johannes Kirnbauer, die ab sofort in ihrem Einzugsgebiet bei medizinischen Notfällen professionelle Hilfe leisten. Somit gibt es im Bezirk Oberwart insgesamt 44 First Responder.Im Jahr 2016 wurden im Bezirk Oberwart First Responder zu 404 Notfällen entsandt. Die First Responder des Roten Kreuzes üben ihre Funktion unbezahlt und in ihrer Freizeit aus.