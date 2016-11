Die "Sportler des Bezirks"-Wahl 2016

28.11.2016, 00:00 Uhr

Die Wahl zum "Sportler des Bezirks" der Bezirksblätter Oberwart geht in die 6. Runde. Wieder gibt es eine Jury- und Onlinewahl in den Kategorien Sportler, Sportlerin und Mannschaft.

BEZIRK OBERWART. Bereits zum 6. Mal findet die "Sportler des Bezirks"-Wahl in Oberwart statt."Auch 2016 war wieder ein sehr erfolgreiches Sportjahr für den Bezirk Oberwart mit vielen Medaillen, Titeln und großartigen Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene. Dazu gratuliere ich allen Sportlerinnen und Sportlern ganz herzlich. Grund genug diese Bezirks-Sportlerwahl fortzusetzen", erklärt Initiator Michael Strini.

Der Modus

Onlinewahl

Die Sponsoren

Zur Abstimmung

Es gibt wiederum drei Kategorien (), in denen jeweils zehn Nominierte zur Wahl stehen. Aus rund 110 erfolgreichen Einzelsportlern, Sportlerinnen und Mannschaften wurden dafür letztendlich 30 Nominierte aufgrund der Leistungen und Erfolge im Sportjahr 2016 ausgewählt, jeweils zehn in einer Kategorie.Es gibt abermals eine(Vertreter der Bezirksblätter, Sportfachleute und Sponsorenvertreter) und eine(Publikumswahl). Die beiden Ergebnisse werden mittels Wertungspunkten zusammengefasst. Diese ergeben dann ein Gesamtergebnis und somit die jeweiligen Sieger und Platzierungen.Die Online-Wahl auf www.meinbezirk.at/oberwart läuft vomErstmals wird allerdings nicht mehr durch "Gefällt mir"-Klicks abgestimmt, sondern über ein Votingtool. Damit können auch Nicht-Regionauten ihre Stimme abgeben.Die größten Erfolge der Nominierten sind auf der jeweiligen Voting-Seite aufgelistet. Die Top 5 der Gesamtwertung werden Ende Dezember bekanntgegeben. Die Siegerehrung findet voraussichtlich Anfang Jänner statt.Da die Durchführung dieser Wahl natürlich auch die Unterstützung von Sponsoren braucht, sei diesen besonders gedankt. 2016 sind die, dasund dermit dabei.Ein Dank geht auch an das Marketing-Team und die Geschäftsführung der, sowie die SportdachverbändeundBurgenland für die Unterstützung dieser Aktion!