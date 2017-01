Linda Balla und Antonio Rosa gewannen Dreikönigsrennen des SC Grafenschachen

07.01.2017, 08:26 Uhr

Der Dreikönigsriesentorlauf in St. Jakob/W. eröffnete die Schisaison des Burgenländischen Schiverbandes.

GRAFENSCHACHEN/ST. JAKOB. Der Burgenländische Skiverband – durchführender Verein SC Grafenschachen – veranstaltete am 6.1.2017 den schon traditionellen Dreikönigsriesentorlauf mit hoher Beteiligung (insgesamt 126 Läufer).Das bewerte Team des SC Grafenschachen und der Liftbetriebe St. Jakob im Walde schaffte trotz Neuschnee ausgezeichnete Voraussetzungen für ein tolles Rennen.Die schnellsten Burgenländer waren bei den Damen Linda Balla (USC Pinkafeld) mit einer Zeit von 50,07 und der schnellste Herr war Antonio Rosa (SK Eisenstadt) mit einer Zeit von 48,59.

Kinder- und Schülerrennen

Am Kinderrennen, das zum Energie Burgenland Kindercup zählt, nahmen 17 Kinder (JG 2009-2005) teil. Die burgenländischen Klassensieger waren Julian Thier (SC Grafenschachen), Tina Hetfleisch (USC Pinkafeld) und Peter Verhas (SC Bad Tatzmannsdorf).Am Schülerrennen, das zum Raiffeisen-Schülercup zählt, nahmen viele Rennläufer teil (26 Starter). Die bgld. Klassensieger sind Anna-Maria Thier (SC Grafenschachen), Eva Schuller (SC Grafenschachen), Johanna Rosa (SK Eisenstadt), Lisa Giacobini (SC Bad Tatzmannsdorf), Matthias Resch (USC Oberwart) und Zapfel Lukas (USC Pinkafeld).Weiters wurde ein bgld. Intersport Pilz Masterscup-Rennen erfolgreich durchgeführt. Der SC Grafenschachen, Sekt. Ski, veranstaltet auch die Bgld. Landesmeisterschaften am 28. und 29.1.2017 in St. Jakob im Walde.