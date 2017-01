Seit über 10 Jahren rocken Helldorado die Bühnen Österreichs. In der 3er Combo Gitarre, Bass/Vocals und Drums bieten Michael Auer, Thomas Schmatz und Oliver Wagentristl Songs von Kiss, AC/DC, ZZ-Top bis hin zu Elvis und Rory Gallagher.

Am 20. Jänner kommt die Band um 20.30 Uhr in das Creativ-Center (The Celt's) nach Lienz um die Rockerohren mit Gitarrenklassikern erstklassig zu versorgen. Eintritt: Freiwillige Spenden.