16 Jahre jung ist das außerordentliche Violin-Talent Paul Kropfitsch, der bei seinem Konzert am Samstag, 15. Oktober 2016 in Lienz von Noriko Ushioda am Klavier begleitet wird. Auf dem Programm stehen Werke von Schumann, Brahms, Sarasate und Beethoven. Beginn ist um 20 Uhr in der Lienzer Spitalskirche.

Karten gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg, auf www.stadtkultur.at und unter 04852/600-519.