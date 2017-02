Blauhelme "erobern" Osttirol

09.02.2017, 16:07 Uhr

Die Landesgruppe der Tiroler Peacekeeper, die durch ihre vielfältigen Aktivitäten in Nordtirol bereits einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat, möchte ihre Präsenz auch in Osttirol, wo sie derzeit einen Mitgliederstand von sechs ehemaligen UN-Soldaten aufweist, weiter ausbauen.Ortner, der in den Jahren 1992/93 für neun Monate am Golan im UN-Einsatz war, hat sich bereit erklärt, die Bereichsleitung für Osttirol zu übernehmen und mit den Soldaten der Haspinger- und Franz-Joseph-Kaserne in Kontakt zu treten, um weitere Mitglieder für die Peacekeeper, deren Gesamtmitgliederstand in Tirol derzeit bei 160 liegt, zu rekrutieren. Da schon eine größere Anzahl von Osttiroler Soldaten in verschiedenen Krisenregionen im UN-Einsatz war, erwarten sich die Tiroler Blauhelme einen weiteren Mitgliederzuwachs im Bezirk.