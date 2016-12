2710 Buchhaltung I (für Anfänger)

Perg : WIFI Perg |

Starten Sie Ihre Karriere in der Buchhaltung: Sie verstehen die Systematik der Buchhaltung und können alle alltäglichen laufenden Geschäftsfälle verbuchen. Sie können selbstständig das Belegwesen organisieren und wissen, mit welchen Behörden Sie in der Buchhaltung zu tun haben werden. Sie eignen sich Grundkenntnisse der Umsatzsteuer an, können ein Kassabuch selbstständig führen und erkennen eine ordnungsgemäße Rechnung. Anhand von praktischen (Beleg)-Beispielen festigen Sie Ihr Können



23.1. bis 20.3.2017, Mo, Mi 18 bis 21:30 Uhr



Detailinfos und Anmeldung unter 05-7000-5560 oder per Mail an evelyn.wiesberger@wifi-ooe.at