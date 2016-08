Erste Hilfe geht uns alle was an

31.08.2016, 20:00 Uhr

Erste Hilfe muss jeder leisten können. Deshalb ist es wichtig sich auszukennen. Das Rote Kreuz bietet aus diesem Grund wieder Kurse für Jedermann an.

BEZIRK PERG. "Wollen – Können – Sollen. Diese drei Worte beschreiben die Thematik der Ersten Hilfe am besten. Jeder will helfen, viele glauben, sie können nicht helfen, aber helfen sollen wir alle. Nicht nur sollen, sondern laut Gesetzgeber müssen wir das auch.", meint Bezirkslehrsanitäter Marc Hofer zum Thema Erste-Hilfe-Kurs.Das Rote Kreuz bietet jedem die Gelegenheit sein „Wollen“ um ein „Können“ zu erweitern. Einfach einen der zahlreichen Erste-Hilfe-Kurse buchen und schon geht’s los.

Besonders intensiv setzt man sich im Erste-Hilfe-Grundkurs mit der Thematik auseinander. In nur 16 Stunden lernt man alle benötigten Handgriffe und bekommt nützliche Hintergrundinformationen – einfach und unkompliziert. Von einfachen Schürfwunden, über die richtigen Maßnahmen bei Kreislaufproblemen, bis hin zur Herz-Lungen-Wiederbelebung werden alle relevanten Themen abgedeckt.Ab 27. September bietet das Rote Kreuz an allen Ortsstellen im Bezirk Perg solche Grundkurse an. Fassen Sie sich ein Herz und melden Sie sich an – 07262/54444 oder www.erstehilfe.at.Erste-Hilfe-KurstermineErste-Hilfe-Auffrischungskurs (4 Stunden): 14.10. + 5.11. + 11.11. von 8.00 – 12.00 Uhr im Rotkreuz-Einsatzzentrum Perg, Dirnbergerstraße 15, 4320 Perg15.10. von 8.00 – 12.00 Uhr auf der Dienststelle in St. Georgen an der Gusen, Gusentalstraße 21, 4222 St. Georgen an der Gusen12.11. von 8.00 – 12.00 Uhr auf der Dienststelle in Grein, Ufer 2, 4360 GreinErste-Hilfe-Grundkurs (16 Stunden): 21.10. + 28.10. von 8.00 – 12. 00 Uhr im Rotkreuz-Einsatzzentrum Perg, Dirnbergerstraße 15, 4320 PergErste-Hilfe-Kindernotfallkurs (6 Stunden):13.10. + 20.10. von 19.00 – 22.00 Uhr auf der Dienststelle in Schwertberg, Poststraße 6, 4311 Schwertberg8.11. + 10.11. von 19.00 – 22.00 Uhr im Rotkreuz-Einsatzzentrum Perg, Dirnbergerstraße 15, 4320 Perg7.11. + 9.11. von 19.00 – 22.00 Uhr auf der Dienststelle in Grein, Ufer 2, 4360 Grein16.11. + 21.11. von 19.00 – 22.00 Uhr auf der Dienststelle in Waldhausen, Markt 194, 4391 WaldhausenErste-Hilfe-Auffrischungskurs (8 Stunden): 4.11. + 18.11. von 8.00 – 17.00 Uhr im Rotkreuz-Einsatzzentrum Perg, Dirnbergerstraße 15, 4320 PergPraxiseinheiten zum E-Learning (4 Stunden): 29.10. von 8.00 – 12.00 Uhr im Rotkreuz-Einsatzzentrum Perg, Dirnbergerstraße 15, 4320 Perg