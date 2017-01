Grein: Polizei klärte mehrere Opferstock Einbruchsdiebstähle auf

14.01.2017, 14:00 Uhr

Verdächtiger wurde in Mauthausen festgenommen

800 Euro Gesamtschaden für vier Pfarren

Der Verdächtige konnte in der Nacht auf 13. Jänner 2017 durch Beamte der Polizeiinspektion Grein auf Grund einer zu dieser Person laufenden Fahndung im Ortsgebiet Mauthausen festgenommen werden.Nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Linz wurde der 49-Jährige in die Justizanstalt Linz überstellt. Die vier betroffenen Pfarren erlitten einen Gesamtschaden in der Höhe von ca. 800 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.