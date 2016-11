Piesendorfer Adventsingen 2016

Der Singverein Piesendorf lädt zum Piesendorfer Adventsingen

am Donnerstag, den 8. Dezember 2016 um 19.00 Uhr in der Piesendorfer Pfarrkirche ein. Die adventliche Feierstunde soll in uns allen die Weihnachtsgeschichte in Erinnerung rufen und spürbar machen.



Texte, Lieder und Musik lassen diese Geschichte wieder lebendig werden.

Dabei mischt sich Traditionelles mit Zeitkritischem zu einer wohlklingenden Harmonie.



Mitwirkende sind das Bläserquartett der Trachtenmusikkapelle Piesendorf,

die Familienmusik Dankl, die Hirtenkinder der Volksschule Piesendorf sowie der Singverein Piesendorf mit dem Solisten Andreas Dürlinger.

Erzähler ist Peter Fanninger. Gesamtleitung Maja Majic.



Eintritt frei!