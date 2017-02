Die Eisbären machen wichtigen Schritt Richtung Play-offs

12.02.2017, 08:47 Uhr

Die EK Zeller Eisbären feierten gegen den EC Stadtwerke Kitzbühel den vierten Erfolg im vierten Spiel der Qualification Round. Kommentare zum Spiel von Christoph Herzog, Dominik Frank und Alexander Fazokas

Eisbären-Kommentare:

KITZBÜHEL. Die Zeller starteten mit viel Selbstvertrauen in die Partie, mussten dann aber schnell erkennen, dass es ihnen die Hausherren nicht so einfach machen werden. Mehrfach konnten die Kitzbühler den Spielaufbau der Zeller entschärfen und kamen so dem Tor der Gäste gefährlich nahe. Fredrik Widen mit einem Doppelpack war der Gamewinner beim 2:1 Auswärtssieg.