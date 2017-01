Sterzing gewinnt 6 Punkte Spiel

15.01.2017, 12:21 Uhr

WSV Sterzing Broncos vs. EK Zeller Eisbären 3:2 (2:1,0:1,1:0) - Kommentar von Franz Wilfan

Gegen den direkten Gegner Sterzing gehen die Hausherren in Führung. Fredrik Widen konnte für die Eisbären früh ausgleichen. Noch vor der Pause gingen die Südtiroler erneute in Front. Trotz Überlegenheit der Heimischen glich Fabian Scholz aus. Kurz vor Ende der Partie holte Sterzing noch die drei Punkte.Kapitän Franz Wilfan: "Leider haben wir das Spiel verloren. War wieder ein sehr enges Spiel! In den kommenden beiden Spielen müssen wir punkten um uns die Bonuspunkte zu sichern!"